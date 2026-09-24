Top.Mail.Ru
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 1
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 2
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 3
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 4
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 5
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 6
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 7
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Раскраски для взрослых
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 1
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 2
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 3
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 4
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 5
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 6
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 7
  • Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032915361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Раскраски для взрослых
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Русский ковчег, Каждый раз, Нимфоманка, Нет монет, Ночной ларек, Кумушки, 33055, Твое имя, Запорожец, Пост-пост
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Монеточка Раскраски для взрослых (Red Vinyl) имеет свежее и интересное для исполнителя звучание, отсылающее слушателя к музыке 80-х и 90-х годов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом., содержащимся в реестре иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032915361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Раскраски для взрослых
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Русский ковчег, Каждый раз, Нимфоманка, Нет монет, Ночной ларек, Кумушки, 33055, Твое имя, Запорожец, Пост-пост
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Монеточка Раскраски для взрослых (Red Vinyl) имеет свежее и интересное для исполнителя звучание, отсылающее слушателя к музыке 80-х и 90-х годов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом., содержащимся в реестре иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монеточка - Раскраски для взрослых (red) (4620032915361) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...