Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White
Роботы-пылесосы Dreame представляют собой современные устройства, разработанные для обеспечения чистоты и уюта в вашем доме. Оснащенные аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, эти умные помощники могут длительное время работать без необходимости подзарядки, обеспечивая эффективную уборку даже в крупных помещениях. Использование литий-ионного аккумулятора в комплекте гарантирует долговечность и надежность работы устройства. С шириной 350 мм, роботы-пылесосы Dreame легко проникают в узкие пространства, что делает их идеальными для уборки под мебелью и в труднодоступных зонах. Работая на уровне шума всего 74 дБ, они не создают большого дискомфорта, позволяя вам заниматься своими делами или отдыхать, пока они заботятся о чистоте вашего дома. Dreame — это сочетание инновационных технологий и удобства, которое делает уборку проще и эффективнее.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (R...
-
В наличииЦена 48 990 руб.12248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame L40 Ultra VE (RTD33TE) Black
-
В наличииЦена 85 620 руб.21405 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
-
В наличииЦена 88 990 руб. 99 990 руб.22248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) B...
-
В наличииЦена 94 830 руб.23708 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Compl...
-
В наличииЦена 101 130 руб.25283 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1...
-
В наличииЦена 104 990 руб.26248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White