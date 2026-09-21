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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 12
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 13
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Цвет
белый
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711284
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Уровень шума, дБ
74
Комплектация
Робот-пылесос 1Док-станция 1Основная щетка и защита щетки 1Боковая щетка 1Салфетка для швабры 1Пылесборник 1Резервуар для воды 1Мешок для пыли 1Пластина расширения рампы базовой станции 1Шнур питания 1Руководство пользователя 1Краткое руководство по эксплуатации 1
Цвет
белый
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х15
Вес, кг.
3.78

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White

Роботы-пылесосы Dreame представляют собой современные устройства, разработанные для обеспечения чистоты и уюта в вашем доме. Оснащенные аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, эти умные помощники могут длительное время работать без необходимости подзарядки, обеспечивая эффективную уборку даже в крупных помещениях. Использование литий-ионного аккумулятора в комплекте гарантирует долговечность и надежность работы устройства. С шириной 350 мм, роботы-пылесосы Dreame легко проникают в узкие пространства, что делает их идеальными для уборки под мебелью и в труднодоступных зонах. Работая на уровне шума всего 74 дБ, они не создают большого дискомфорта, позволяя вам заниматься своими делами или отдыхать, пока они заботятся о чистоте вашего дома. Dreame — это сочетание инновационных технологий и удобства, которое делает уборку проще и эффективнее.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Уровень шума, дБ
74
Комплектация
Робот-пылесос 1Док-станция 1Основная щетка и защита щетки 1Боковая щетка 1Салфетка для швабры 1Пылесборник 1Резервуар для воды 1Мешок для пыли 1Пластина расширения рампы базовой станции 1Шнур питания 1Руководство пользователя 1Краткое руководство по эксплуатации 1
Цвет
белый
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Роботы-пылесосы Dreame представляют собой современные устройства, разработанные для обеспечения чистоты и уюта в вашем доме. Оснащенные аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, эти умные помощники могут длительное время работать без необходимости подзарядки, обеспечивая эффективную уборку даже в крупных помещениях. Использование литий-ионного аккумулятора в комплекте гарантирует долговечность и надежность работы устройства. С шириной 350 мм, роботы-пылесосы Dreame легко проникают в узкие пространства, что делает их идеальными для уборки под мебелью и в труднодоступных зонах. Работая на уровне шума всего 74 дБ, они не создают большого дискомфорта, позволяя вам заниматься своими делами или отдыхать, пока они заботятся о чистоте вашего дома. Dreame — это сочетание инновационных технологий и удобства, которое делает уборку проще и эффективнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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