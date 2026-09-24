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Алмазная коронка Makita 55мм D-44563 купить с доставкой в Москве
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Алмазная коронка Makita 55мм D-44563

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Алмазная коронка Makita 55мм D-44563 - фото 1
Алмазная коронка Makita 55мм D-44563 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
55
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Makita 55мм D-44563 - фото 1
  • Алмазная коронка Makita 55мм D-44563 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710219
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Характеристики

Бренд
Makita
Назначение
для шлифмашин
Материал
Cталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
55
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х8
Вес, г.
470

Описание товара Алмазная коронка Makita 55мм D-44563

Алмазные коронки для УШМ Макита предназначены для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение. Алмазные коронки выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Makita 55мм D-44563




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Характеристики
Бренд
Makita
Назначение
для шлифмашин
Материал
Cталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Диаметр, мм
55
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазные коронки для УШМ Макита предназначены для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение. Алмазные коронки выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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