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Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев

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Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 6
Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 7
Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
400
Количество зубьев
40
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев
2 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
400
Количество зубьев
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х1
Вес, кг.
2.27

Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев

Пильный диск Denzel 733717 диаметром 400 x 50 мм, с 40 зубьями, предназначен для продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 40 зубьев типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают качественный рез. Тип реза — стандартный. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 50 на 32 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
400
Количество зубьев
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733717 диаметром 400 x 50 мм, с 40 зубьями, предназначен для продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 40 зубьев типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают качественный рез. Тип реза — стандартный. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 50 на 32 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Пильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев - по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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