Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Ceramic 2608602205
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Алмазный диск Bosch 230х22мм Standard for Ceramic 2608602205
Предназначенный для резки керамической плитки диск алмазный Bosch 2608602205 – высококачественное изделие от не нуждающегося в каких-либо рекомендациях производителя. Диск, имеющий сплошную конструкцию, может использоваться для комплектации электрических плиткорезов и угловых шлифовальных машин. Посадочный диаметр – 22.23 мм. Внешний диаметр диска равен 230 мм, а толщина – 1.6 мм. Диск алмазный Bosch 2608602205 отличается высокой стойкостью к естественному износу. Максимально допустимая частота вращения – 6650 оборотов в минуту. Данные о свойствах и параметрах диска размещены на его лицевой стороне. Есть полезная информация и на упаковке.
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