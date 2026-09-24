Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238
Сверло SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания. Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода. Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя Сверло SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. За ведение сверла с легким началом сверления без вибрации и увода отвечает центрирующий наконечник Activeteq, позволяющий получить отверстие в точности необходимого диаметра. Кроме того, технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе, уменьшая нагрузку на пользователя. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров. Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей.
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