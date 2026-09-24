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Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 купить с доставкой в Москве
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Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238

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Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 1
Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 2
Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 3
Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 4
Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 5
Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Длина, мм
250
Ширина, мм
25
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 1
  • Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 2
  • Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 3
  • Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 4
  • Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 5
  • Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710257
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Длина, мм
250
Ширина, мм
25
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
34х4х3
Вес, г.
400

Описание товара Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238

Сверло SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания. Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода. Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя Сверло SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. За ведение сверла с легким началом сверления без вибрации и увода отвечает центрирующий наконечник Activeteq, позволяющий получить отверстие в точности необходимого диаметра. Кроме того, технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе, уменьшая нагрузку на пользователя. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров. Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus 25х200х250 мм SDS-plus-5 1618596238




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Длина, мм
250
Ширина, мм
25
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Германия
Описание
Сверло SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания. Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода. Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя Сверло SDS plus-5 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. За ведение сверла с легким началом сверления без вибрации и увода отвечает центрирующий наконечник Activeteq, позволяющий получить отверстие в точности необходимого диаметра. Кроме того, технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе, уменьшая нагрузку на пользователя. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров. Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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