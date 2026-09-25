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Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной

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Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 1
Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 2
Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 3
Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
35
Длина, мм
600
Ширина, мм
35
Комплектация
Бур по бетону - 1 шт.
  • Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 1
  • Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 2
  • Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 3
  • Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745812
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
35
Длина, мм
600
Ширина, мм
35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур по бетону - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х5х4
Вес, кг.
1.8

Описание товара Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной

Бур по бетону Matrix арт. 71264 предназначен для работы тяжелых перфораторов с типоразмером хвостовика SDS MAX. Он подходит для сверления глубоких отверстий диаметром 35 мм и длиной 600 мм в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне. Крестовая пластина обладает более высоким рабочим ресурсом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура. Для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения. Расширенная канавка обеспечивает наиболее эффективный отвод пыли, что упрощает просверливание особо глубоких отверстий. Дополнительные резцы режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура. Спиральная часть бура из закаленной легированной стали 40Х позволяет выдерживать высокие динамические нагрузки без риска деформации.



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Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
35
Длина, мм
600
Ширина, мм
35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур по бетону - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Бур по бетону Matrix арт. 71264 предназначен для работы тяжелых перфораторов с типоразмером хвостовика SDS MAX. Он подходит для сверления глубоких отверстий диаметром 35 мм и длиной 600 мм в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне. Крестовая пластина обладает более высоким рабочим ресурсом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура. Для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения. Расширенная канавка обеспечивает наиболее эффективный отвод пыли, что упрощает просверливание особо глубоких отверстий. Дополнительные резцы режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура. Спиральная часть бура из закаленной легированной стали 40Х позволяет выдерживать высокие динамические нагрузки без риска деформации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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