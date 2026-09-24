Бур Bosch SDS-plus 10х100х165мм SDS-plus-5 2608585626
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бур Bosch SDS-plus 10х100х165мм SDS-plus-5 2608585626
Бур BOSCH SDS-plus 5 это продвинутая серия буров с двумя режущими кромками, которые выполнены из каленного твердосплава при помощи AWB пайки. Технология пайки, оптимизирована под диаметр бура, что значительно увеличивает крепость и уменьшает вибрацию во время сверления. Зубья на твердосплавной напайке, выводят пыль непосредственно в спираль. Запатентованная 4-х спиральная конструкция Turbo, очень эффективно выводит отработанную пыль. По индикатору износа, можно определить допуск, чтобы можно было установить дюбель. В бурах диаметром 10 мм, используется активное центрирующее острие Аctiveteq. Данная серия буров имеет превосходный срок службы. Подходят для всех перфораторов с патроном SDS-Plus.
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