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Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025 купить с доставкой в Москве
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Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025

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Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025 - фото 1
Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Комплектация
диск, упаковка
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025 - фото 1
  • Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710270
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Италия
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Дополнительно
посадочный диаметр 30 мм, 24 зуба
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
12x288x259
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х1
Вес, г.
410

Описание товара Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025

Форма зуба — ATB; Передний угол (w1) — 15?; Задний угол (w2) – 15?.



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Отзывы о товаре Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Италия
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Дополнительно
посадочный диаметр 30 мм, 24 зуба
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
12x288x259
Страна производитель
Китай
Описание
Форма зуба — ATB; Передний угол (w1) — 15?; Задний угол (w2) – 15?.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x24T 2.608.644.025 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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