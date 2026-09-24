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Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 купить с доставкой в Москве
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Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240

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Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 1
Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 2
Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 3
Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 4
Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 5
Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
250
Ширина, мм
26
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 1
  • Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 2
  • Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 3
  • Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 4
  • Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 5
  • Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710259
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
250
Ширина, мм
26
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х4х2
Вес, г.
425

Описание товара Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240

Бур BOSCH 1.618.596.240 предназначен для перфораторов с патроном SDS+. Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью. Трение при работе данной оснасткой минимально. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для сверления кирпичной кладки, а также армированного и неармированного бетона.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
250
Ширина, мм
26
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Бур BOSCH 1.618.596.240 предназначен для перфораторов с патроном SDS+. Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью. Трение при работе данной оснасткой минимально. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для сверления кирпичной кладки, а также армированного и неармированного бетона.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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