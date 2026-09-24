Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
250
Ширина, мм
26
Комплектация
бур, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710259
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
250
Ширина, мм
26
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х4х2
Вес, г.
425
Описание товара Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240
Бур BOSCH 1.618.596.240 предназначен для перфораторов с патроном SDS+. Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью. Трение при работе данной оснасткой минимально. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для сверления кирпичной кладки, а также армированного и неармированного бетона.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
250
Ширина, мм
26
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Бур BOSCH 1.618.596.240 предназначен для перфораторов с патроном SDS+. Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью. Трение при работе данной оснасткой минимально. Сверлильная пыль быстро отводится, делая работу наиболее комфортной. Идеально подходит для сверления кирпичной кладки, а также армированного и неармированного бетона.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур Bosch SDS-plus 26х200х250 мм SDS-plus-5 1618596240 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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