Алмазная коронка Makita 35мм D-44513
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710215
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Дополнительно
посадочный диаметр M14
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185x45x85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Алмазная коронка Makita 35мм D-44513
Алмазная коронка M14x2, 35мм Makita D-44513 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Дополнительно
посадочный диаметр M14
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185x45x85
Страна производитель
Китай
Алмазная коронка M14x2, 35мм Makita D-44513 для УШМ Макита предназначена для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Выполнена из высококачественных материалов и имеет длительный срок службы. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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