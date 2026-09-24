Top.Mail.Ru
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 1
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 2
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 3
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 4
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 1
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 2
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 3
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 4
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710199
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Тайвань
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Дополнительно
максимальная глубина сверления 51 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x162x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х5
Вес, г.
160

Описание товара Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308

Алмазная коронка Diamond for Hard Ceramics 2608580308 предназначена для сверления керамической плитки, природного строительного камня, силикатного кирпича. Данная алмазная фреза эффективно сверлит даже самую твердую плитку из керамогранита. Высококачественное алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочными видами керамики. Тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы, а боковые отверстия дают возможность быстро и без затруднений удалять обломки керна. Коронка по керамике Diamond for Hard Ceramics отлично подходит для всех проводных и беспроводных дрелей-шуруповертов. Для высочайшего качества сверления не забывайте правильно выбирать частоту вращения и охлаждение. Жидкостное охлаждение позволяет достичь максимальной производительности. Коронка используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла всего одним щелчком за считанные секунды. Данное соединение является очень надежным.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Тайвань
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Дополнительно
максимальная глубина сверления 51 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x162x70
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазная коронка Diamond for Hard Ceramics 2608580308 предназначена для сверления керамической плитки, природного строительного камня, силикатного кирпича. Данная алмазная фреза эффективно сверлит даже самую твердую плитку из керамогранита. Высококачественное алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочными видами керамики. Тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы, а боковые отверстия дают возможность быстро и без затруднений удалять обломки керна. Коронка по керамике Diamond for Hard Ceramics отлично подходит для всех проводных и беспроводных дрелей-шуруповертов. Для высочайшего качества сверления не забывайте правильно выбирать частоту вращения и охлаждение. Жидкостное охлаждение позволяет достичь максимальной производительности. Коронка используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла всего одним щелчком за считанные секунды. Данное соединение является очень надежным.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.580.308 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...