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Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 купить с доставкой в Москве
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Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6

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Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 - фото 1
Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 - фото 2
Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор зенкеров
  • Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 - фото 1
  • Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 - фото 2
  • Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6
3 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор зенкеров
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
294

Описание товара Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6

Набор зенкеров (М3-М10) для дрелей Зубр 29730-H6 используется при зенковании дрелью или на сверлильном станке. Зенкера идеально подходят для работы с заготовками из таких материалов, как сталь, цветные металлы и пластмасса. Материал оснастки быстрорежущая сталь, которая отличается высокими режущими свойствами и долгим сроком службы. Все зенкера в наборе имеют хвостовик цилиндрической формы. Конструкция приспособления предусматривает наличие трех режущих кромок, что обеспечивает правильную геометрию отверстий. При работе на малых оборотах достигается максимальное качество обработки инструментом. Заточка под углом 90 градусов.



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Отзывы о товаре Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор зенкеров
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Страна производитель
Китай
Описание
Набор зенкеров (М3-М10) для дрелей Зубр 29730-H6 используется при зенковании дрелью или на сверлильном станке. Зенкера идеально подходят для работы с заготовками из таких материалов, как сталь, цветные металлы и пластмасса. Материал оснастки быстрорежущая сталь, которая отличается высокими режущими свойствами и долгим сроком службы. Все зенкера в наборе имеют хвостовик цилиндрической формы. Конструкция приспособления предусматривает наличие трех режущих кромок, что обеспечивает правильную геометрию отверстий. При работе на малых оборотах достигается максимальное качество обработки инструментом. Заточка под углом 90 градусов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6 - этот товар вы можете купить по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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