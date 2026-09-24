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Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) купить с доставкой в Москве
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Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт)

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Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 1
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 2
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 3
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 4
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 5
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 6
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 7
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 8
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Назначение
для фрезеров
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
200
Ширина, мм
160
Комплектация
Набор профильных фрез по дереву, упаковка
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 1
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 2
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 3
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 4
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 5
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 6
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 7
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 8
  • Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707568
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт)
2 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Назначение
для фрезеров
Материал
сплав ВК 6
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
200
Ширина, мм
160
Комплектация
Набор профильных фрез по дереву, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х16х5
Вес, г.
776

Описание товара Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт)

Набор инструментов ЗУБР создан для работы с деревом — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Оснастка подходит для фрезеров и обеспечивает аккуратную и точную обработку различных деревянных поверхностей. Российское производство гарантирует надежность и долговечность набора.



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Отзывы о товаре Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Назначение
для фрезеров
Материал
сплав ВК 6
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
200
Ширина, мм
160
Комплектация
Набор профильных фрез по дереву, упаковка
Страна производитель
Россия
Описание
Набор инструментов ЗУБР создан для работы с деревом — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Оснастка подходит для фрезеров и обеспечивает аккуратную и точную обработку различных деревянных поверхностей. Российское производство гарантирует надежность и долговечность набора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - этот товар вы можете купить по цене 2940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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