Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Назначение
для фрезеров
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
200
Ширина, мм
160
Комплектация
Набор профильных фрез по дереву, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
В наличии
Код товара: 707568
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Назначение
для фрезеров
Материал
сплав ВК 6
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
200
Ширина, мм
160
Комплектация
Набор профильных фрез по дереву, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х16х5
Вес, г.
776
Описание товара Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт)
Набор инструментов ЗУБР создан для работы с деревом — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Оснастка подходит для фрезеров и обеспечивает аккуратную и точную обработку различных деревянных поверхностей. Российское производство гарантирует надежность и долговечность набора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитНабор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая сп...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75257, KK18XW, зерн 12...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75258, KK18XW, зерн 10...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL Н...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитНабор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71285, 32 х 920 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитНабор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71276, 30 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитНабор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) х...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитДиск алмазный сплошной DENZEL 73164, супертонкий, 300 х 25,4 мм,...
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитНабор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, ста...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Назначение
для фрезеров
Материал
сплав ВК 6
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
200
Ширина, мм
160
Комплектация
Набор профильных фрез по дереву, упаковка
Страна производитель
Россия
Набор инструментов ЗУБР создан для работы с деревом — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Оснастка подходит для фрезеров и обеспечивает аккуратную и точную обработку различных деревянных поверхностей. Российское производство гарантирует надежность и долговечность набора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт) - этот товар вы можете купить по цене 2940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм, 12шт)