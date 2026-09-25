Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS
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Характеристики
Описание товара Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS
Набор Matrix 71097 включает 9 буров по бетону размером 5-6 х 110 мм, 8, 10, 12 х 160 мм, 14, 16 х 210 мм, 18 х 300 мм, 20 х 450 мм и 3 зубила, которые используются в качестве оснастки на перфораторах с патронами SDS-plus. Набор предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для удаления старого слоя штукатурки, снятия облицовочной плитки, штробления и демонтажа армированного бетона. Подходит для работы на строительной площадке, пригодится ремонтным бригадам и профессиональным мастерам, также будет полезен в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущие пластины буров выполнены из твердого сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC, кромки зубил самозатачиваются во время работы.
- Прочность — рабочие части буров и зубил из закаленной легированной стали 40Х выдерживают интенсивные ударные нагрузки.
- Повышенная производительность — режущие поверхности зубил с оптимально подобранными углами заточки увеличивают эффективность работ.
- Эффективный отвод шлама — двойная усиленная спираль буров ускоряет удаление пыли в процессе сверления, что позволяет уменьшить нагрузку на перфоратор.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор Matrix 71097 включает 9 буров по бетону размером 5-6 х 110 мм, 8, 10, 12 х 160 мм, 14, 16 х 210 мм, 18 х 300 мм, 20 х 450 мм и 3 зубила, которые используются в качестве оснастки на перфораторах с патронами SDS-plus. Набор предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для удаления старого слоя штукатурки, снятия облицовочной плитки, штробления и демонтажа армированного бетона. Подходит для работы на строительной площадке, пригодится ремонтным бригадам и профессиональным мастерам, также будет полезен в быту.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущие пластины буров выполнены из твердого сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC, кромки зубил самозатачиваются во время работы.
- Прочность — рабочие части буров и зубил из закаленной легированной стали 40Х выдерживают интенсивные ударные нагрузки.
- Повышенная производительность — режущие поверхности зубил с оптимально подобранными углами заточки увеличивают эффективность работ.
- Эффективный отвод шлама — двойная усиленная спираль буров ускоряет удаление пыли в процессе сверления, что позволяет уменьшить нагрузку на перфоратор.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS