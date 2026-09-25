Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ
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Характеристики
Описание товара Шкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина 200ммх20м, водост(БАЗ
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75256 серии KK18XW, с зернистостью 16H (P 80) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для первичной обработки металла, древесины, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р 80 с частицами размером 200-250 мкм позволяет быстро и эффективно выполнить шлифовку, удалить старые покрытия, зачистить неровности, ржавчины и заусенцы.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75256 серии KK18XW, с зернистостью 16H (P 80) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для первичной обработки металла, древесины, пластика и т.д. Крупнозернистый абразив Р 80 с частицами размером 200-250 мкм позволяет быстро и эффективно выполнить шлифовку, удалить старые покрытия, зачистить неровности, ржавчины и заусенцы.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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