Top.Mail.Ru
Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 1
Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 2
Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 3
Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 4
Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 3
  • Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 4
  • Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710242
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал
Фарфор, Керамика, Керамогранит
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х1
Вес, г.
300

Описание товара Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132

Алмазный диск X-LOCK Best for Ceramic Extraclean Turbo 2608615132 предназначен для различных видов работ по керамике без сколов и прижогов. Обеспечивает чистейшие пропилы в твердом фарфоре и керамической плитке. Ободок TURBO разработан для особо аккуратного результата при работе с твердой керамикой. Предназначен для углошлифовальных машин с системой X-LOCK, а так же подходит для обычных углошлифовальных машин.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал
Фарфор, Керамика, Керамогранит
Материал назначения
Керамика, Керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск X-LOCK Best for Ceramic Extraclean Turbo 2608615132 предназначен для различных видов работ по керамике без сколов и прижогов. Обеспечивает чистейшие пропилы в твердом фарфоре и керамической плитке. Ободок TURBO разработан для особо аккуратного результата при работе с твердой керамикой. Предназначен для углошлифовальных машин с системой X-LOCK, а так же подходит для обычных углошлифовальных машин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазный диск Bosch Best For Ceramic Extraclean D125 22,23 1,4 7 мм X-LOCK 2.608.615.132 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...