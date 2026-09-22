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Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов купить с доставкой в Москве
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Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов

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Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 1
Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 2
Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 3
Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 4
Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 5
Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 6
Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Биты 25 мм: T10, T15, T20, T25 , T30, T20 Torx Security Screwdriver Bit, T25 Torx Security Screwdriver Bit Биты 57 мм: PZ2, PZ3, PH2, T10 (2 шт.), T15 (3 шт.), T20 (7 шт.), T25 (5 шт.), T30
  • Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 1
  • Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 2
  • Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 3
  • Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 4
  • Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 5
  • Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 6
  • Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716904
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Характеристики

Бренд
deWalt
Комплектация
Биты 25 мм: T10, T15, T20, T25 , T30, T20 Torx Security Screwdriver Bit, T25 Torx Security Screwdriver Bit Биты 57 мм: PZ2, PZ3, PH2, T10 (2 шт.), T15 (3 шт.), T20 (7 шт.), T25 (5 шт.), T30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х22
Вес, г.
470

Описание товара Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов

Комплектация Биты 25 мм: T10, T15, T20, T25 , T30, T20 Torx Security Screwdriver Bit, T25 Torx Security Screwdriver Bit Биты 57 мм: PZ2, PZ3, PH2, T10 (2 шт.), T15 (3 шт.), T20 (7 шт.), T25 (5 шт.), T30 Насадка магнитный замок Кейс Описание Набор насадок для шуруповерта FLEXTORQ 29 шт.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов




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Характеристики
Бренд
deWalt
Комплектация
Биты 25 мм: T10, T15, T20, T25 , T30, T20 Torx Security Screwdriver Bit, T25 Torx Security Screwdriver Bit Биты 57 мм: PZ2, PZ3, PH2, T10 (2 шт.), T15 (3 шт.), T20 (7 шт.), T25 (5 шт.), T30
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектация Биты 25 мм: T10, T15, T20, T25 , T30, T20 Torx Security Screwdriver Bit, T25 Torx Security Screwdriver Bit Биты 57 мм: PZ2, PZ3, PH2, T10 (2 шт.), T15 (3 шт.), T20 (7 шт.), T25 (5 шт.), T30 Насадка магнитный замок Кейс Описание Набор насадок для шуруповерта FLEXTORQ 29 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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