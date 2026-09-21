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Чайный набор Kitfort КТ-6736 купить с доставкой в Москве
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Чайный набор Kitfort КТ-6736

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Чайный набор Kitfort КТ-6736 - фото 3
Чайный набор Kitfort КТ-6736 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайный набор
Мощность, Вт
1530
Объем, л
0
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
397х220х263
  • Чайный набор Kitfort КТ-6736 - фото 1
  • Чайный набор Kitfort КТ-6736 - фото 2
  • Чайный набор Kitfort КТ-6736 - фото 3
  • Чайный набор Kitfort КТ-6736 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709191
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6736
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1530
Объем, л
0
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
397х220х263
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х24
Вес, кг.
3.1

Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6736

Чайный набор КТ-6736 состоит из чайника, заварочного чайника с фильтром и базы. Набор позволяет вскипятить воду до выбранной температуры, а также заварить не только чай, но и кофе с помощью специального режима подогрева.

Отзывы о товаре Чайный набор Kitfort КТ-6736




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6736
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1530
Объем, л
0
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
397х220х263
Страна производитель
Китай
Описание
Чайный набор КТ-6736 состоит из чайника, заварочного чайника с фильтром и базы. Набор позволяет вскипятить воду до выбранной температуры, а также заварить не только чай, но и кофе с помощью специального режима подогрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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