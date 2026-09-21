Чайник электрический Kitfort КТ-6787
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
коричневый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
228 х 224 х 257
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709167
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22.4
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
коричневый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6787
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
коричневый, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
228 х 224 х 257
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х21
Вес, кг.
1.7
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6787
Чайник может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 70 до 90 °C, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник оснащён функцией поддержания температуры.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
22.4
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
коричневый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6787
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
коричневый, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
228 х 224 х 257
Страна производитель
Китай
Чайник может не только вскипятить воду, но и нагреть её до температуры от 70 до 90 °C, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник оснащён функцией поддержания температуры.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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