Чайник электрический Kitfort КТ-6768
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
Белый, Рисунок
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
215х156х242
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15.6
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
фиолетовый
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
да
Серия
КТ-6768
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
Белый, Рисунок
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215х156х242
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6768
Чайник КТ-6768 — это идеальное решение для использования в домашних условиях, в офисе или на загородном участке. Корпус и крышка прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность. Объём чайника – 1,7 литра.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15.6
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
фиолетовый
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
да
Серия
КТ-6768
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
Белый, Рисунок
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215х156х242
Страна производитель
Китай
Чайник КТ-6768 — это идеальное решение для использования в домашних условиях, в офисе или на загородном участке. Корпус и крышка прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность. Объём чайника – 1,7 литра.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, белые
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