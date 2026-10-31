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Чайник электрический Kitfort КТ-6768 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6768

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Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
Белый, Рисунок
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
215х156х242
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6768 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709164
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15.6
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
фиолетовый
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
да
Серия
КТ-6768
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
Белый, Рисунок
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215х156х242
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6768

Чайник КТ-6768 — это идеальное решение для использования в домашних условиях, в офисе или на загородном участке. Корпус и крышка прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность. Объём чайника – 1,7 литра.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6768




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
15.6
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
фиолетовый
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
да
Серия
КТ-6768
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
Белый, Рисунок
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
215х156х242
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник КТ-6768 — это идеальное решение для использования в домашних условиях, в офисе или на загородном участке. Корпус и крышка прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность. Объём чайника – 1,7 литра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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