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Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик)

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Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 1
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 2
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 3
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 4
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 5
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 6
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 7
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 8
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 9
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 10
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 11
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 12
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 13
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 14
Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 1
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 2
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 3
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 4
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 5
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 6
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 7
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 8
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 9
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 10
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 11
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 12
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 13
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 14
  • Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704013
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик)

Чайник VITEK VT-1154 объемом 1,7 л придется по вкусу тем, кто старается окружать себя качественными и стильными кухонными приборами. Внешний вид прибора очаровывает с первого взгляда! Корпус чайника, изготовленный из нержавеющей стали с белым покрытием и декоративными элементами под дерево, придает устройству невероятно привлекательный внешний вид. Рабочие качества прибора тоже на высоте! Прибор оснащен сертифицированным английским контроллером STRIX, благодаря которому прибор будет служить действительно долго. Кроме того, чайник имеет защиту от перегрева и автоматически отключается при закипании или отсутствии воды. Съемный фильтр, расположенный внутри носика прибора, предотвратит попадание накипи в напитки. Максимальная мощность составляет 2200 Вт. Чайник оснащен поворотной базой и способен поворачиваться на 360°, а его крышка открывается механически. Нагревательный элемент встроен в плоское дно и защищен стальной пластиной, накипь с которой бесследно исчезает при простом кипячении воды с лимонной кислотой. Купите чайник VITEK VT-1154: сделайте свою кухню еще более уютной!

Отзывы о товаре Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник VITEK VT-1154 объемом 1,7 л придется по вкусу тем, кто старается окружать себя качественными и стильными кухонными приборами. Внешний вид прибора очаровывает с первого взгляда! Корпус чайника, изготовленный из нержавеющей стали с белым покрытием и декоративными элементами под дерево, придает устройству невероятно привлекательный внешний вид. Рабочие качества прибора тоже на высоте! Прибор оснащен сертифицированным английским контроллером STRIX, благодаря которому прибор будет служить действительно долго. Кроме того, чайник имеет защиту от перегрева и автоматически отключается при закипании или отсутствии воды. Съемный фильтр, расположенный внутри носика прибора, предотвратит попадание накипи в напитки. Максимальная мощность составляет 2200 Вт. Чайник оснащен поворотной базой и способен поворачиваться на 360°, а его крышка открывается механически. Нагревательный элемент встроен в плоское дно и защищен стальной пластиной, накипь с которой бесследно исчезает при простом кипячении воды с лимонной кислотой. Купите чайник VITEK VT-1154: сделайте свою кухню еще более уютной!
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Доставка
Отзывы


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