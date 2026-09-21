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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
3.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708934
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отпариватель, вешалка для одежды, документация, защитная варежка, пластина для разглаживания воротников, телескопическая стойка х 2, упаковка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
3.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.7
Габариты
40.5x22.5x32.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х29
Вес, кг.
6.9
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9301
Отпариватель Kitfort КТ-9301 мощностью 2000 Вт обеспечит быструю глажку любых тканей с дезинфекцией ваших вещей при помощи пара. Отпаривать одежду можно любым удобным способом: при помощи вешалки с дощечкой, на плечиках на стойке, на обычных плечиках или на сушилке. Тяжелые шторы можно отпарить прямо на карнизе, без необходимости их снятия. Чтобы вы не обожглись горячим паром при глажке, в комплекте поставки предусмотрена защитная варежка. Отпариватель Kitfort КТ-9301 поддерживает 4 режима мощности. Самый низкий режим подходит для отпаривания тонких и деликатных тканей. На низком режиме рекомендуется проглаживать изделия из синтетики. Режим со средней скоростью подачи пара подойдет для одежды из хлопка и льна. На высоком режиме можно отпаривать верхнюю одежду и изделия из плотных тканей. Специальная ворсовая щетка с зажимом позволит зафиксировать ткань во время паровой обработки и аккуратно расправить ворс на шерстяных изделиях и пальто. Съемный резервуар обладает вместительностью 3 л, которой хватит на 55 минут непрерывной глажки.
отпариватель, вешалка для одежды, документация, защитная варежка, пластина для разглаживания воротников, телескопическая стойка х 2, упаковка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
3.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.7
Габариты
40.5x22.5x32.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Kitfort КТ-9301 мощностью 2000 Вт обеспечит быструю глажку любых тканей с дезинфекцией ваших вещей при помощи пара. Отпаривать одежду можно любым удобным способом: при помощи вешалки с дощечкой, на плечиках на стойке, на обычных плечиках или на сушилке. Тяжелые шторы можно отпарить прямо на карнизе, без необходимости их снятия. Чтобы вы не обожглись горячим паром при глажке, в комплекте поставки предусмотрена защитная варежка. Отпариватель Kitfort КТ-9301 поддерживает 4 режима мощности. Самый низкий режим подходит для отпаривания тонких и деликатных тканей. На низком режиме рекомендуется проглаживать изделия из синтетики. Режим со средней скоростью подачи пара подойдет для одежды из хлопка и льна. На высоком режиме можно отпаривать верхнюю одежду и изделия из плотных тканей. Специальная ворсовая щетка с зажимом позволит зафиксировать ткань во время паровой обработки и аккуратно расправить ворс на шерстяных изделиях и пальто. Съемный резервуар обладает вместительностью 3 л, которой хватит на 55 минут непрерывной глажки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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