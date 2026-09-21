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Аэрогриль Kitfort КТ-2258 купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-2258

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Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4
Мощность
1400 Вт
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708682
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
4
Мощность
1400 Вт
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей
Особенности
поддержание температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
252 ? 375 ? 272 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х29
Вес, кг.
5.8

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2258

Аэрогриль КТ-2258 позволяет готовить большинство продуктов сочными и хрустящими без обжаривания в большом количестве масла. При приготовлении продуктов достаточно их лишь слегка смазать. Так вы получаете более здоровую и полезную пищу.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2258




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
4
Мощность
1400 Вт
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей
Особенности
поддержание температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
252 ? 375 ? 272 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль КТ-2258 позволяет готовить большинство продуктов сочными и хрустящими без обжаривания в большом количестве масла. При приготовлении продуктов достаточно их лишь слегка смазать. Так вы получаете более здоровую и полезную пищу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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