Аэрогриль Kitfort КТ-2258
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4
Мощность
1400 Вт
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708682
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
4
Мощность
1400 Вт
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей
Особенности
поддержание температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
252 ? 375 ? 272 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х29
Вес, кг.
5.8
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2258
Аэрогриль КТ-2258 позволяет готовить большинство продуктов сочными и хрустящими без обжаривания в большом количестве масла. При приготовлении продуктов достаточно их лишь слегка смазать. Так вы получаете более здоровую и полезную пищу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с регулировкой температуры, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
4
Мощность
1400 Вт
Цвет
бежевый
Комплектация
аэрогриль, аксессуары, документация, упаковка
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200 °С
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Дополнительно
дисплей
Особенности
поддержание температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
252 ? 375 ? 272 мм
Страна производитель
Китай
Аэрогриль КТ-2258 позволяет готовить большинство продуктов сочными и хрустящими без обжаривания в большом количестве масла. При приготовлении продуктов достаточно их лишь слегка смазать. Так вы получаете более здоровую и полезную пищу.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с регулировкой температуры, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с регулировкой температуры, с тэном
Аэрогриль Kitfort КТ-2258 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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