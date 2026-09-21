Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme GT 7T 12/512Gb Blue
Realme представляет собой сочетание высоких технологий и стильного дизайна, предлагая инновационное устройство с мощными характеристиками. Этот смартфон, произведенный в Китае, оснащен впечатляющим 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавное визуальное восприятие и отличный отклик при взаимодействии. Вы можете наслаждаться продвинутыми мультимедийными возможностями благодаря мощному восьмиядерному процессору, позволяющему справляться с большинством задач без задержек и перегрузок. Смартфон поддерживает новейшие стандарты Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), что обеспечивает быстрый и стабильный доступ к интернету. Ёмкий аккумулятор технологии Li-Pol гарантирует длительное время работы устройства без необходимости частой подзарядки. Хранилище с объемом 512 Гб позволяет хранить огромное количество данных, фотографий, видеоматериалов и приложений, а оперативная память объемом 12 Гб обеспечивает комфортную многозадачность и плавную работу системы. Устройство поддерживает установку двух SIM-карт, что удобно для пользователей, которые предпочитают разделять личные и рабочие звонки. Смартфон работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к большому количеству приложений и регулярным обновлениям. Поддержка 4G LTE обеспечивает быстродействующую мобильную связь, а встроенный NFC-чип открывает возможности для удобной и безопасной бесконтактной оплаты. Этот смартфон Realme сочетает в себе все необходимые функции и технологии для пользователей, которые ценят производительность, скорость и функциональность.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, С NFC, Две SIM-карты
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