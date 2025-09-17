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Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver

6 Отзывы
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Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 8
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 9
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 10
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 11
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 12
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 13
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 14
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 15
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 16
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 17
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 18
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 19
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 20
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 21
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 22
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 23
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 24
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 25
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 26
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 27
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 28
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 29
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 30
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 31
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 32
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 33
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 34
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 35
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 36
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 37
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 38
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 39
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 40
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 41
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 42
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 43
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 44
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 45
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 46
Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 8
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 9
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 10
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 11
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 12
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 13
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 14
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 15
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 16
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 17
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 18
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 19
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 20
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 21
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 22
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 23
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 24
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 25
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 26
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 27
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 28
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 29
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 30
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 31
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 32
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 33
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 34
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 35
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 36
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 37
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 38
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 39
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 40
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 41
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 42
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 43
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 44
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 45
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 46
  • Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
17 310 руб.  26 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708312
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
825
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver

Смартфон Tecno POVA 7 5G гармонично сочетает в себе кастомизацию системы, искусственный интеллект TECNO AI и возможности для комфортного мобильного гейминга. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете, а также предлагает множество других полезных возможностей. За оперативную работу смартфона и улучшенное мобильное соединение отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Tecno POVA 7 5G получил большой объём памяти, благодаря которому легко сохранить все важные воспоминания: 256 Гб + 8 Гб (с расширением на 8 Гб). Разблокируйте для себя высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 5G. Игровой движок HyperEngine увеличивает на 20% частоту обработки кадров. Сверхэффективная 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства даже во время жарких баталий. Мощный аккумулятор 6 000 мАч гарантирует длительную работу. При низком заряде быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная на 30 Вт быстро восстановят энергию смартфона. А с помощью функции обратной зарядки 10 Вт вы сможете подзарядить другое устройство. Смотрите детализированный контент на IPS-экране диагональю 6.78? с частотой обновления 144 Гц. Поддержка объёмного звука Dolby Atmos поможет полноценно погрузиться в контент. С FreeLink вы можете звонить и обмениваться сообщениями по Bluetooth на расстоянии до 800 метров, даже без мобильного сигнала. А с алгоритмом PinPoint Nav 2.0 в Tecno POVA 7 5G вы всегда будете знать где находитесь — в лесу, в городе или где угодно, благодаря точному и стабильному определению геолокации. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Tecno POVA 7 5G имеет полную защиту от пыли и брызг с рейтингом IP64. Экран с олеофобным покрытием позволяет легко управлять устройством даже мокрыми руками.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Мурат Г.

Достоинства:


Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Егор Х.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
825
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Tecno POVA 7 5G гармонично сочетает в себе кастомизацию системы, искусственный интеллект TECNO AI и возможности для комфортного мобильного гейминга. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете, а также предлагает множество других полезных возможностей. За оперативную работу смартфона и улучшенное мобильное соединение отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Tecno POVA 7 5G получил большой объём памяти, благодаря которому легко сохранить все важные воспоминания: 256 Гб + 8 Гб (с расширением на 8 Гб). Разблокируйте для себя высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 5G. Игровой движок HyperEngine увеличивает на 20% частоту обработки кадров. Сверхэффективная 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства даже во время жарких баталий. Мощный аккумулятор 6 000 мАч гарантирует длительную работу. При низком заряде быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная на 30 Вт быстро восстановят энергию смартфона. А с помощью функции обратной зарядки 10 Вт вы сможете подзарядить другое устройство. Смотрите детализированный контент на IPS-экране диагональю 6.78? с частотой обновления 144 Гц. Поддержка объёмного звука Dolby Atmos поможет полноценно погрузиться в контент. С FreeLink вы можете звонить и обмениваться сообщениями по Bluetooth на расстоянии до 800 метров, даже без мобильного сигнала. А с алгоритмом PinPoint Nav 2.0 в Tecno POVA 7 5G вы всегда будете знать где находитесь — в лесу, в городе или где угодно, благодаря точному и стабильному определению геолокации. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Tecno POVA 7 5G имеет полную защиту от пыли и брызг с рейтингом IP64. Экран с олеофобным покрытием позволяет легко управлять устройством даже мокрыми руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Мурат Г.

Достоинства:


Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Егор Х.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды


Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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