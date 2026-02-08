Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium
Смартфон TECNO — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Благодаря мощной начинке и надежной защите он станет отличным выбором для тех, кто ищет высокое качество за разумные деньги. Особенности устройства: - **Бренд**: Надежность и качество от компании Tecno - **Гарантия**: 12 месяцев на все компоненты - **Bluetooth**: Версия 5.2, обеспечивающая быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами - **Вес**: Легкий и компактный, всего 179 грамм - **Влагозащита**: Корпус с защитой от влаги по стандарту IP66, что делает его устойчивым к пыли и брызгам - **Хранение данных**: Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео - **Экран**: Большой 6,78-дюймовый дисплей для яркой и насыщенной картинки - **Батарея**: Емкость 5200 мА·ч гарантирует продолжительную работу устройства без необходимости частой подзарядки - **SIM-карты**: Поддерживает использование двух SIM-карт для удобства в путешествиях и разделения рабочих и личных контактов - **Камеры**: Две основные камеры для качественных снимков и видео - **Производительность**: Восьмиядерный процессор в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы даже при многозадачности - **Материал**: Легкий и прочный пластиковый корпус - **Операционная система**: Работает на базе ОС Android, предоставляя доступ ко всем современным приложениям и сервисам Этот смартфон станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях, гарантируя удобство и надежность в любой ситуации.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон! жена давно пользуется этой маркой, решили подарить маме телефон этой же марке, но чуть поновее. Мамы в восторге. Отклик у телефона отличный, камера прекрасно снимает! Всё интуитивно понятно. Переносим данные на новый телефон и радуемся! Шикарное приобретение. Отдельное спасибо за качественную доставку! Оба телефона были доставлены просто прекрасно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон,цена качество имеет место быть,фото хорошего качества, пол-года в использовании, нет претензий, всё работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Качество снимков отличное. Особенно в вечернее время. Прям фото и видео радует. Благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Покупал маме взамен Poco m5s. Этот в разы шустрее и мощнее
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. Далеко не первый мой телефон данной марки,спасибо, что поддерживаете оптимальный баланс цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Пришел телефон вовремя. Упакованная в пленку коробка в отличном состоянии. Дома открыли, все замечательно, телефон работает. Дочь в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок маме. очень понравился. в семье это второй телефон данной линейки.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер! Соотношение цена-качество. Легкий, быстрый, камера превосходная, аккумулятор держит заряд отлично, заряжается быстро. Внешний вид супер. Чехол в подарок. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, полный комлект, запустился без проблем
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидаемо хороший телефон. Много функции, быстрый, емкий акк., много оперативки. доставка быстрая, все как надо. Камера хорошая, фотки получаются красивые. Встроен иск.интеллект, забавно. На мой взгляд цена=качество и это самое главное. Радует, что в комплекте чехол. В общем можно брать, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон обалденный,я в очередной раз не разочаровался в техно.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Брала на подарок мужу,он остался доволен Графика в его играх просто шикарная,камера великолепная,звукопередача отличная. Шустрый телефон,у меня такой же только pro по этому выбрали именно этот телефон. Спасибо продавцу за быструю доставку и за качество товара. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Телефон для своей цены просто идеальный. Камеры не плохие, для фото, я бы даже сказал, отличные. Видео записывает так себе, но в целом пойдет, для своей цены, опять же не плохо. В руке лежит замечательно, эргономика на уровне. Работой внутренней сисестемы доволен, шустрый, не лагает, с базовыми задачами справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно пользоваться, много современных настроек и функционала
Достоинства:
Комментарий:
качество фотографии шустрый,красивый,цвета экрана доставка супер быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Покупала телефон 17 ноября прошлого года,пришло три месяца уже,вот решила оставить отзыв.Боялась если честно покупать такой дорогой товар,думала долго.новый новый Дэдпул без
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает телефон хороший легкий удобный
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, думает быстро, интересный дизайн корпуса.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Главное отличная навигация. И шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный. Крепкий и основательный корпус. Думаю, не подведет в работе. Приобрели ради хороших снимков.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый коробка тоже сам телефон хороший не тупит только проблема с входом гугл пока не разобрались чехол прозрачный шёл в комплект блок и шнур
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,купила по совету брата.классная камера со встроенным ии сразу редактирует фото.очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень тонкий, изящный. с телефоном в комплекте есть чехол зарядное устройство с крепким проводом. заряд батареи держит до 2 дней спокойно даже если сидишь все время в телефоне ) заряжает и вправду быстро минут 50 все 100%. шустренький не тормозит. фото отличные много разных функций. даже фронтальная камера очень хорошее качество. рекомендую п
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Камера чёткая. Тонкий, стильный,удобный. Игры тянет на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Скорость доставки просто потрясла, телефон в заводской упаковке все целое и рабочее отличный смартфон, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Выбирала телефон для замены Redmi 10S. Нужна была относительно качественная камера. В результате выбором довольна, баш на баш, хотя хотелось бы получить немного больше. Единственное раздражает, что постоянно вылазит помощник ИИ, в остальном привыкла даже к тому, что проводные наушники уходят в прошлое)) качество снимков в движении качественнее, чем на многих моделях телефона, однако с функцией \"портрет\" смазывает больше предыдущей модели в пользовании в пользовании 2 месяца, пока полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
на вид нормальный ,все работает ,не глючит .Со временем допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, покупал матери очень довольна камера хорошая, заряд держит долго в руке удобно лежит не большой по размеру, яркий амолед экран, плавная работа 8 Гб оперативной памяти
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон , пришел быстро , работает хорошо, подарок оценили
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень хороший но чехол сомнительного качества
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, все нравится, яркие цвета, легкий, чехол в комплекте, пленка наклеена( за что отдельное спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
хороший красивый телефон долго держит зарядку быстрый сенсор качество снимков отличное к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий,быстро заряжается.Заказывала мужу,говорит тупит по сравнению с редми.
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно превосходный смартфон, и я с уверенностью могу порекомендовать его к приобретению. Устройство обладает всеми необходимыми функциями и самое главное функции ИИ доступны на русском языке — это очень удобно для повседневного использования. Особенно впечатлила камера: качество снимков просто великолепное, детализация высокая, а возможности редактирования позволяют добиться профессионального результата даже без специальных навыков. Кроме того, меня приятно удивил сервис: доставка была осуществлена быстро и без каких-либо проблем, упаковка оказалась надёжной, а сам смартфон пришёл в идеальном состоянии. Очень доволен покупкой и считаю, что этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон вме работает как в заявленом описание. Шустрый, отзывчивый, камера топ+ ИИ
Достоинства:
Комментарий:
Брал другу, нормальный телефон для работы вполне годится
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший , пришел быстро, иногда лагает когда разблокируешь, а так неплохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Купила мужу в подарок вместо Техно более старой модели. Зарядку держит долго, камера отличная ( у меня Сяоми, фото делаю на телефон мужа), лёгкий,в руке хорошо лежит. Звук громкий.для своей цены очень достойный аппарат
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон! жена давно пользуется этой маркой, решили подарить маме телефон этой же марке, но чуть поновее. Мамы в восторге. Отклик у телефона отличный, камера прекрасно снимает! Всё интуитивно понятно. Переносим данные на новый телефон и радуемся! Шикарное приобретение. Отдельное спасибо за качественную доставку! Оба телефона были доставлены просто прекрасно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон,цена качество имеет место быть,фото хорошего качества, пол-года в использовании, нет претензий, всё работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Качество снимков отличное. Особенно в вечернее время. Прям фото и видео радует. Благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Покупал маме взамен Poco m5s. Этот в разы шустрее и мощнее
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. Далеко не первый мой телефон данной марки,спасибо, что поддерживаете оптимальный баланс цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Пришел телефон вовремя. Упакованная в пленку коробка в отличном состоянии. Дома открыли, все замечательно, телефон работает. Дочь в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок маме. очень понравился. в семье это второй телефон данной линейки.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер! Соотношение цена-качество. Легкий, быстрый, камера превосходная, аккумулятор держит заряд отлично, заряжается быстро. Внешний вид супер. Чехол в подарок. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, полный комлект, запустился без проблем
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидаемо хороший телефон. Много функции, быстрый, емкий акк., много оперативки. доставка быстрая, все как надо. Камера хорошая, фотки получаются красивые. Встроен иск.интеллект, забавно. На мой взгляд цена=качество и это самое главное. Радует, что в комплекте чехол. В общем можно брать, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон обалденный,я в очередной раз не разочаровался в техно.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Брала на подарок мужу,он остался доволен Графика в его играх просто шикарная,камера великолепная,звукопередача отличная. Шустрый телефон,у меня такой же только pro по этому выбрали именно этот телефон. Спасибо продавцу за быструю доставку и за качество товара. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Телефон для своей цены просто идеальный. Камеры не плохие, для фото, я бы даже сказал, отличные. Видео записывает так себе, но в целом пойдет, для своей цены, опять же не плохо. В руке лежит замечательно, эргономика на уровне. Работой внутренней сисестемы доволен, шустрый, не лагает, с базовыми задачами справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно пользоваться, много современных настроек и функционала
Достоинства:
Комментарий:
качество фотографии шустрый,красивый,цвета экрана доставка супер быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Покупала телефон 17 ноября прошлого года,пришло три месяца уже,вот решила оставить отзыв.Боялась если честно покупать такой дорогой товар,думала долго.новый новый Дэдпул без
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает телефон хороший легкий удобный
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, думает быстро, интересный дизайн корпуса.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Главное отличная навигация. И шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный. Крепкий и основательный корпус. Думаю, не подведет в работе. Приобрели ради хороших снимков.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый коробка тоже сам телефон хороший не тупит только проблема с входом гугл пока не разобрались чехол прозрачный шёл в комплект блок и шнур
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,купила по совету брата.классная камера со встроенным ии сразу редактирует фото.очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень тонкий, изящный. с телефоном в комплекте есть чехол зарядное устройство с крепким проводом. заряд батареи держит до 2 дней спокойно даже если сидишь все время в телефоне ) заряжает и вправду быстро минут 50 все 100%. шустренький не тормозит. фото отличные много разных функций. даже фронтальная камера очень хорошее качество. рекомендую п
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Камера чёткая. Тонкий, стильный,удобный. Игры тянет на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Скорость доставки просто потрясла, телефон в заводской упаковке все целое и рабочее отличный смартфон, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Выбирала телефон для замены Redmi 10S. Нужна была относительно качественная камера. В результате выбором довольна, баш на баш, хотя хотелось бы получить немного больше. Единственное раздражает, что постоянно вылазит помощник ИИ, в остальном привыкла даже к тому, что проводные наушники уходят в прошлое)) качество снимков в движении качественнее, чем на многих моделях телефона, однако с функцией \"портрет\" смазывает больше предыдущей модели в пользовании в пользовании 2 месяца, пока полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
на вид нормальный ,все работает ,не глючит .Со временем допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, покупал матери очень довольна камера хорошая, заряд держит долго в руке удобно лежит не большой по размеру, яркий амолед экран, плавная работа 8 Гб оперативной памяти
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон , пришел быстро , работает хорошо, подарок оценили
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень хороший но чехол сомнительного качества
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, все нравится, яркие цвета, легкий, чехол в комплекте, пленка наклеена( за что отдельное спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
хороший красивый телефон долго держит зарядку быстрый сенсор качество снимков отличное к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкий,быстро заряжается.Заказывала мужу,говорит тупит по сравнению с редми.
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно превосходный смартфон, и я с уверенностью могу порекомендовать его к приобретению. Устройство обладает всеми необходимыми функциями и самое главное функции ИИ доступны на русском языке — это очень удобно для повседневного использования. Особенно впечатлила камера: качество снимков просто великолепное, детализация высокая, а возможности редактирования позволяют добиться профессионального результата даже без специальных навыков. Кроме того, меня приятно удивил сервис: доставка была осуществлена быстро и без каких-либо проблем, упаковка оказалась надёжной, а сам смартфон пришёл в идеальном состоянии. Очень доволен покупкой и считаю, что этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон вме работает как в заявленом описание. Шустрый, отзывчивый, камера топ+ ИИ
Достоинства:
Комментарий:
Брал другу, нормальный телефон для работы вполне годится
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший , пришел быстро, иногда лагает когда разблокируешь, а так неплохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Купила мужу в подарок вместо Техно более старой модели. Зарядку держит долго, камера отличная ( у меня Сяоми, фото делаю на телефон мужа), лёгкий,в руке хорошо лежит. Звук громкий.для своей цены очень достойный аппарат