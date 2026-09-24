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Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 3
Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 3
  • Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708298
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Крылья, Железнодорожник, Дыхание, Золотое пятно, Живая Вода, Золотое пятно, Небо И Трава, Русский Рок, Клетка, Христос (Мне Снилось, Что...), Жажда, Человек На Луне, Чугада, Одинокая Птица, Крылья (Версия)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом свердловской рок-группы «Nautilus Pompilius». Записан весной - летом 1995 года в Санкт-Петербурге и издан в январе 1996 года. Бутусов: "Мы пытались его очень тщательно спланировать, и очень долго все это делали. Буквально сразу же после завершения записи “Титаника” мы начали готовить новый материал. Было стремление сделать как можно больше песен, чтобы было из чего выбирать. Я писал “рыбы” практически до Нового года. Потом шла работа с текстами. И почти полгода мы сидели в студии". После окончательного отбора выяснилось, что альбом будет содержать только пять новых композиций – “Крылья”, “Дыхание”, “Одинокая птица”, “Живая вода”, “Небо и трава”, причем “Небо и трава” – одна из самых сильных песен альбома – была написана вообще в последний момент. Большинство остальных песен создавались еще в период подготовки “Титаника”, а композиция “Золотое пятно” была написана одновременно с “Бриллиантовыми дорогами”.

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Крылья, Железнодорожник, Дыхание, Золотое пятно, Живая Вода, Золотое пятно, Небо И Трава, Русский Рок, Клетка, Христос (Мне Снилось, Что...), Жажда, Человек На Луне, Чугада, Одинокая Птица, Крылья (Версия)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Десятый студийный альбом свердловской рок-группы «Nautilus Pompilius». Записан весной - летом 1995 года в Санкт-Петербурге и издан в январе 1996 года. Бутусов: "Мы пытались его очень тщательно спланировать, и очень долго все это делали. Буквально сразу же после завершения записи “Титаника” мы начали готовить новый материал. Было стремление сделать как можно больше песен, чтобы было из чего выбирать. Я писал “рыбы” практически до Нового года. Потом шла работа с текстами. И почти полгода мы сидели в студии". После окончательного отбора выяснилось, что альбом будет содержать только пять новых композиций – “Крылья”, “Дыхание”, “Одинокая птица”, “Живая вода”, “Небо и трава”, причем “Небо и трава” – одна из самых сильных песен альбома – была написана вообще в последний момент. Большинство остальных песен создавались еще в период подготовки “Титаника”, а композиция “Золотое пятно” была написана одновременно с “Бриллиантовыми дорогами”.
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Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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