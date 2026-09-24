Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Наутилус Помпилиус - Крылья (White) (4680068803513) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом свердловской рок-группы «Nautilus Pompilius». Записан весной - летом 1995 года в Санкт-Петербурге и издан в январе 1996 года. Бутусов: "Мы пытались его очень тщательно спланировать, и очень долго все это делали. Буквально сразу же после завершения записи “Титаника” мы начали готовить новый материал. Было стремление сделать как можно больше песен, чтобы было из чего выбирать. Я писал “рыбы” практически до Нового года. Потом шла работа с текстами. И почти полгода мы сидели в студии". После окончательного отбора выяснилось, что альбом будет содержать только пять новых композиций – “Крылья”, “Дыхание”, “Одинокая птица”, “Живая вода”, “Небо и трава”, причем “Небо и трава” – одна из самых сильных песен альбома – была написана вообще в последний момент. Большинство остальных песен создавались еще в период подготовки “Титаника”, а композиция “Золотое пятно” была написана одновременно с “Бриллиантовыми дорогами”.
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Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
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