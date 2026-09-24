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Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка

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Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 1
Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 2
Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 3
Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 4
Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 5
Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 6
Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Donaldson
Альбом (сингл)
Say It Loud!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 1
  • Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 2
  • Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 3
  • Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 4
  • Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 5
  • Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 6
  • Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465149708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Donaldson
Альбом (сингл)
Say It Loud!
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 Say It Loud I?m Black And Proud 7:18 A2 Summertime 5:45 A3 Caravan 5:10 B1 Snake Bone 9:30 B2 Brother Soul 7:57
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка

Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465149708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lou Donaldson
Альбом (сингл)
Say It Loud!
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 Say It Loud I?m Black And Proud 7:18 A2 Summertime 5:45 A3 Caravan 5:10 B1 Snake Bone 9:30 B2 Brother Soul 7:57
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Donaldson - Say It Loud! (0602465149708) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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