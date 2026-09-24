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Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка

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Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Progressive Rock
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Progressive Rock
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Throwing Melodies To The Stars, A1. Catherine Howard - Rick Wakeman, A2. Through the Fire - Renaissance Illusion, A3. Cactus Choir - Dave Greenslade, A4. I Cant Take No More - Atomic Rooster, B1. The Serpent - Genesis, B2. Night Flight - Affinity, B3. Mah Yong - Zzebra, B4. Dino - Harmonia, LP 2: Little Particles Of Science, C1. Roundabout - Yes, C2. La Dusseldorf - la Dusseldorf, C3. Turns to Dust - Andromeda, C4. Bundles - Soft Machine, D1. McAlpine Vs. the Asmoto - Principal Edwards Mag
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка

Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Progressive Rock
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Throwing Melodies To The Stars, A1. Catherine Howard - Rick Wakeman, A2. Through the Fire - Renaissance Illusion, A3. Cactus Choir - Dave Greenslade, A4. I Cant Take No More - Atomic Rooster, B1. The Serpent - Genesis, B2. Night Flight - Affinity, B3. Mah Yong - Zzebra, B4. Dino - Harmonia, LP 2: Little Particles Of Science, C1. Roundabout - Yes, C2. La Dusseldorf - la Dusseldorf, C3. Turns to Dust - Andromeda, C4. Bundles - Soft Machine, D1. McAlpine Vs. the Asmoto - Principal Edwards Mag
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Описание
Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Progressive Rock (Transparent) (7798093712902) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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