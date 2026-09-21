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Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка

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Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 1
Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 2
Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 3
Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 4
Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 5
Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Altin Gun
Альбом (сингл)
ON
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 1
  • Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 2
  • Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 3
  • Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 4
  • Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 5
  • Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708111
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Характеристики

Бренд
Les Disques Bongo Joe
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Les Disques Bongo Joe
Barcode
[7640159731252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Altin Gun
Альбом (сингл)
ON
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tatli Dile G?ler Y?ze, K?rs?ehirin Gu?lleri, Goca Du?nya, Halkali S?eker, Caney, S?ad Olup Gu?lmedim, Cemalim, C?ic?ekler Ekiliyor, Kaymakamin Kizlari, S?eker Og?lan
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Страна производства
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка

Альбом группы Alt?n G?n, выпущенный в 2021 году. Alt?n G?n — это турецкая группа, основанная в Амстердаме, которая сочетает в себе элементы традиционной турецкой музыки с современными музыкальными стилями, такими как психоделический рок и фанк.

Отзывы о товаре Altin Gun - On (7640159731252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Les Disques Bongo Joe
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Les Disques Bongo Joe
Barcode
[7640159731252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Altin Gun
Альбом (сингл)
ON
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tatli Dile G?ler Y?ze, K?rs?ehirin Gu?lleri, Goca Du?nya, Halkali S?eker, Caney, S?ad Olup Gu?lmedim, Cemalim, C?ic?ekler Ekiliyor, Kaymakamin Kizlari, S?eker Og?lan
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Страна производства
Швейцария
Описание
Альбом группы Alt?n G?n, выпущенный в 2021 году. Alt?n G?n — это турецкая группа, основанная в Амстердаме, которая сочетает в себе элементы традиционной турецкой музыки с современными музыкальными стилями, такими как психоделический рок и фанк.
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