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Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black

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Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 1
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 2
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 3
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 4
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 5
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 6
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 7
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 8
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 9
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 10
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 11
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 12
Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 1
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 2
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 3
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 4
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 5
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 6
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 7
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 8
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 9
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 10
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 11
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 12
  • Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708019
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Характеристики

Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
RGB-подсветка, эквалайзер
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х9
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black

Портативная акустика Tronsmart — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука на ходу. Эта компактная колонка весом всего 0,87 кг отличается высокой мощностью в 30 Вт, обеспечивая чистый и четкий звук благодаря 2.1-канальной аудиосистеме. Она оборудована тремя динамиками, что позволяет добиться объемного и насыщенного звучания. Эта модель оснащена встроенным аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой без необходимости постоянного подключения к сети. Питание осуществляется от аккумулятора с использованием надежных Li-Ion элементов, обеспечивающих длительное время автономной работы. Корпус Tronsmart выполнен из прочного пластика черного цвета, сочетающего в себе элегантный дизайн и практичность. Несмотря на отсутствие дисплея и линейного AUX входа, колонка обеспечивает высококачественное воспроизведение музыки через беспроводное подключение к источнику звука. Отсутствие разъема для карт памяти не будет помехой для пользователей, предпочитающих стриминг или подключение через Bluetooth. Портативная акустика Tronsmart станет отличным спутником в любой ситуации, будь то пикник, прогулка или вечеринка на свежем воздухе.

Отзывы о товаре Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black




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Характеристики
Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
RGB-подсветка, эквалайзер
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Развернуть
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
12
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Tronsmart — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука на ходу. Эта компактная колонка весом всего 0,87 кг отличается высокой мощностью в 30 Вт, обеспечивая чистый и четкий звук благодаря 2.1-канальной аудиосистеме. Она оборудована тремя динамиками, что позволяет добиться объемного и насыщенного звучания. Эта модель оснащена встроенным аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой без необходимости постоянного подключения к сети. Питание осуществляется от аккумулятора с использованием надежных Li-Ion элементов, обеспечивающих длительное время автономной работы. Корпус Tronsmart выполнен из прочного пластика черного цвета, сочетающего в себе элегантный дизайн и практичность. Несмотря на отсутствие дисплея и линейного AUX входа, колонка обеспечивает высококачественное воспроизведение музыки через беспроводное подключение к источнику звука. Отсутствие разъема для карт памяти не будет помехой для пользователей, предпочитающих стриминг или подключение через Bluetooth. Портативная акустика Tronsmart станет отличным спутником в любой ситуации, будь то пикник, прогулка или вечеринка на свежем воздухе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Tronsmart T7 30W Black - по цене 3080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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