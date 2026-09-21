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Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка

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Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка - фото 1
Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка - фото 2
Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleep Token
Альбом (сингл)
Even In Arcadia
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка - фото 1
  • Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка - фото 2
  • Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029031119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleep Token
Альбом (сингл)
Even In Arcadia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Look To Windward, Emergence, Past Self, Dangerous, Caramel, Even In Arcadia, Provider, Damocles, Gethsemane, Infinite Baths
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка

Британская рок-группа Sleep Token возвращается с Even In Arcadia, их четвертым альбомом и первым на RCA Records.. Издание на виниле.. Эта новая глава следует за Take Me Back To Eden и продолжает разворачивающееся путешествие Sleep Token, еще больше переплетая границы звука и эмоций, растворяясь в чем-то потустороннем. С момента основания Sleep Token остаются полностью анонимной группой — Рич Хобсон из Metal Hammer писал, что участники, носящие маски и плащи, «скрывают свои лица, не общаются на сцене и дали всего одно интервью». Основной вокалист и автор песен группы известен под псевдонимом «Vessel». Фокус группы на анонимность и визуальный стиль часто сравнивают с подобными приемами, испольуемыми такими группами как Ghost, Slipknot и Gwar. В музыкальном плане Sleep Token определяют в широком спектре жанров, включая альтернативный метал, пост-рок/метал, прогрессив-метал и инди-рок.

Отзывы о товаре Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029031119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sleep Token
Альбом (сингл)
Even In Arcadia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Look To Windward, Emergence, Past Self, Dangerous, Caramel, Even In Arcadia, Provider, Damocles, Gethsemane, Infinite Baths
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Британская рок-группа Sleep Token возвращается с Even In Arcadia, их четвертым альбомом и первым на RCA Records.. Издание на виниле.. Эта новая глава следует за Take Me Back To Eden и продолжает разворачивающееся путешествие Sleep Token, еще больше переплетая границы звука и эмоций, растворяясь в чем-то потустороннем. С момента основания Sleep Token остаются полностью анонимной группой — Рич Хобсон из Metal Hammer писал, что участники, носящие маски и плащи, «скрывают свои лица, не общаются на сцене и дали всего одно интервью». Основной вокалист и автор песен группы известен под псевдонимом «Vessel». Фокус группы на анонимность и визуальный стиль часто сравнивают с подобными приемами, испольуемыми такими группами как Ghost, Slipknot и Gwar. В музыкальном плане Sleep Token определяют в широком спектре жанров, включая альтернативный метал, пост-рок/метал, прогрессив-метал и инди-рок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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