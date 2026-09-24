Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Motorhead - Overkill (coloured) (4099964126938) виниловая пластинка
Overkill — второй студийный альбом английской рок-группы Mot?rhead, выпущенный в марте 1979 года на лейбле Bronze Records.. Издание на цветном виниле к 50-летию Mot?rhead, Half Speed ??Master.. Продолжение первого альбома — нелегкая задача, но не для Mot?rhead. Когда они не заводили толпы своим фирменным бескомпромиссным, головокружительным хард-роком, они работали над развитием своего дебюта. В результате появилась разрывающая уши, раскалывающая череп пластинка с такими хитами, как Overkill и No Class, и неизгладимый след в истории рока. В честь 50-летия одной из величайших и самых влиятельных хард-роковых групп всех времен этот классический альбом теперь доступен на цветном виниле с мастера на половинной скорости, созданного с оригинальных лент. В издание включен постер
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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