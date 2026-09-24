Top.Mail.Ru
Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - фото 1
Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - фото 2
Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Hunter
Альбом (сингл)
Tiger Rose Rarities
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227812102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Hunter
Альбом (сингл)
Tiger Rose Rarities
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tiger Rose, Last Flash or Rock N Roll, Over The Hills, Ariel, Wild Bill, Cruel White Water, Rose of Sharon, Yellow Moon, Dance a Hole, Talking Money Tree
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка

Альбом Роберта Хантера, американского поэта и автора песен, который наиболее известен своим сотрудничеством с группой Grateful Dead. Альбом был выпущен в 1974 году и включает в себя смесь фолк-рока и поэтических текстов, характерных для стиля Хантера.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227812102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Hunter
Альбом (сингл)
Tiger Rose Rarities
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Tiger Rose, Last Flash or Rock N Roll, Over The Hills, Ariel, Wild Bill, Cruel White Water, Rose of Sharon, Yellow Moon, Dance a Hole, Talking Money Tree
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Роберта Хантера, американского поэта и автора песен, который наиболее известен своим сотрудничеством с группой Grateful Dead. Альбом был выпущен в 1974 году и включает в себя смесь фолк-рока и поэтических текстов, характерных для стиля Хантера.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Hunter - Tiger Rose Rarities (0081227812102) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...