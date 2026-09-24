Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gloria Jones
Альбом (сингл)
Vixen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 707879
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732266965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gloria Jones
Альбом (сингл)
Vixen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Aint Going Nowhere, High, Tell Me Now, Tainted Love, Cry Baby, Get It On Part 1, Go Now, Would You Like To Know, Get It On Part 2, Drive Me Crazy (Disco Lady), Sailors Of The Highway, Stage Coach
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка
Альбом Глории Джонс, выпущенный в 1976 году. Глория Джонс — американская певица, композитор и продюсер, известная своим вкладом в жанры соул и ритм-энд-блюз. Она также известна как автор песни Tainted Love, которая стала хитом для группы Soft Cell в 1980-х годах.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732266965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gloria Jones
Альбом (сингл)
Vixen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Aint Going Nowhere, High, Tell Me Now, Tainted Love, Cry Baby, Get It On Part 1, Go Now, Would You Like To Know, Get It On Part 2, Drive Me Crazy (Disco Lady), Sailors Of The Highway, Stage Coach
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Глории Джонс, выпущенный в 1976 году. Глория Джонс — американская певица, композитор и продюсер, известная своим вкладом в жанры соул и ритм-энд-блюз. Она также известна как автор песни Tainted Love, которая стала хитом для группы Soft Cell в 1980-х годах.
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Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Gloria Jones - Vixen (5021732266965) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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