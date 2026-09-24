Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Reputation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 707878
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732587084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Reputation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Send It To Me, Arrested By You, Time Waits For No One, Born This Way, In Private, Daydreaming, Nothing Has Been Proved, I Want To Stay Here, Occupy Your Mind
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка
Dusty Springfield — это известная британская певица, чья карьера охватывает несколько десятилетий, начиная с 1960-х годов. Она известна своим уникальным голосом и стилем, который сочетает элементы попа, соула и ритм-энд-блюза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732587084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Reputation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reputation, Send It To Me, Arrested By You, Time Waits For No One, Born This Way, In Private, Daydreaming, Nothing Has Been Proved, I Want To Stay Here, Occupy Your Mind
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Dusty Springfield — это известная британская певица, чья карьера охватывает несколько десятилетий, начиная с 1960-х годов. Она известна своим уникальным голосом и стилем, который сочетает элементы попа, соула и ритм-энд-блюза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dusty Springfield - Reputation (coloured) (5021732587084) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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