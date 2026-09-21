Annexus Quam - Osmose (4059251581451) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Osmose
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707868
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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251581451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Osmose
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Seite 1 A, Seite 1 B, Seite 1 C, Seite 2
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Annexus Quam - Osmose (4059251581451) виниловая пластинка
Удивительная виниловая пластинка Annexus Quam / Osmose (1LP) откроет перед вами уникальный мир звуков и музыкальных экспериментов. Этот альбом является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе инновационные звуковые решения и экстравагантные композиции. Если вы цените оригинальный звук и ищете что-то особенное для вашей аудио-коллекции, не упустите возможность купить виниловую пластинку Annexus Quam / Osmose (1LP) и погрузиться в мир удивительных звуков и музыкальных открытий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251581451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annexus Quam
Альбом (сингл)
Osmose
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Seite 1 A, Seite 1 B, Seite 1 C, Seite 2
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Удивительная виниловая пластинка Annexus Quam / Osmose (1LP) откроет перед вами уникальный мир звуков и музыкальных экспериментов. Этот альбом является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе инновационные звуковые решения и экстравагантные композиции. Если вы цените оригинальный звук и ищете что-то особенное для вашей аудио-коллекции, не упустите возможность купить виниловую пластинку Annexus Quam / Osmose (1LP) и погрузиться в мир удивительных звуков и музыкальных открытий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Annexus Quam - Osmose (4059251581451) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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