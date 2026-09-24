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Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка

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Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 1
Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 2
Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 3
Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Alamut
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 1
  • Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 2
  • Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 3
  • Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707838
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Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863142742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Alamut
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Overture, Secret Gardens, Fedayeen, Transition, Meditation, War, Doors of Perception, Metaverse, Meditation II & Epilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка

Laibach представляют «Alamut» — совершенно новый альбом оригинальных симфонических произведений, основанных на одноименном романе. Живая запись концерта в Театре под открытым небом Крижанке, Монастырь Святого Креста, Любляна, 6 сентября 2022 года. Лимитированное издание на виниле. Альбом был записан Laibach и музыкантами, которые исполнили «Alamut» вживую в бывшем замке крестоносцев в Любляне в 2022 году. Среди задействованных музыкантов — симфонический оркестр RTV Slovenia, вокальная группа Human-Voice Ensemble из Тегерана, женский хор Gallina и женский аккордеонный оркестр AccordiOna при поддержке дополнительных аккордеонистов под руководством иранского дирижера Навида Гохариба. «Alamut» — оригинальное симфоническое произведение Laibach, основанное на известной истории из Персии XI века, рассказанной словенским писателем Владимиром Бартолом в его одноименном романе, опубликованном в 1938 году. В центре сюжета — Хасан-и-Саббах, харизматичный религиозный и политический лидер низаритских исмаилитов и основатель таинственного военного формирования, известного как Ассасины, чье имя до сих пор внушает страх и уважение. Хассан-и-Саббах — самопровозглашенный пророк, который ведет священную войну против империи Сельджуков из своего гнезда — замка Аламут. В романе «Аламут» рассматриваются механизмы пропаганды в то время, когда словенский писатель Бартол стал свидетелем подъема фашизма в Триесте (Италия), где он жил. В альбоме Laibach «Alamut» идеи радикального нигилизма переплетаются с классической персидской поэзией Омара Хайяма, чувственные стихи Махсети Гянджеви сливаются с минималистскими оркестровыми красками, заимствованными из иранской традиции. Пропагандистские механизмы Хасана-и-Саббаха находят отражение в оркестровой работе и уникальном звучании Laibach.

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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863142742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Alamut
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Overture, Secret Gardens, Fedayeen, Transition, Meditation, War, Doors of Perception, Metaverse, Meditation II & Epilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Laibach представляют «Alamut» — совершенно новый альбом оригинальных симфонических произведений, основанных на одноименном романе. Живая запись концерта в Театре под открытым небом Крижанке, Монастырь Святого Креста, Любляна, 6 сентября 2022 года. Лимитированное издание на виниле. Альбом был записан Laibach и музыкантами, которые исполнили «Alamut» вживую в бывшем замке крестоносцев в Любляне в 2022 году. Среди задействованных музыкантов — симфонический оркестр RTV Slovenia, вокальная группа Human-Voice Ensemble из Тегерана, женский хор Gallina и женский аккордеонный оркестр AccordiOna при поддержке дополнительных аккордеонистов под руководством иранского дирижера Навида Гохариба. «Alamut» — оригинальное симфоническое произведение Laibach, основанное на известной истории из Персии XI века, рассказанной словенским писателем Владимиром Бартолом в его одноименном романе, опубликованном в 1938 году. В центре сюжета — Хасан-и-Саббах, харизматичный религиозный и политический лидер низаритских исмаилитов и основатель таинственного военного формирования, известного как Ассасины, чье имя до сих пор внушает страх и уважение. Хассан-и-Саббах — самопровозглашенный пророк, который ведет священную войну против империи Сельджуков из своего гнезда — замка Аламут. В романе «Аламут» рассматриваются механизмы пропаганды в то время, когда словенский писатель Бартол стал свидетелем подъема фашизма в Триесте (Италия), где он жил. В альбоме Laibach «Alamut» идеи радикального нигилизма переплетаются с классической персидской поэзией Омара Хайяма, чувственные стихи Махсети Гянджеви сливаются с минималистскими оркестровыми красками, заимствованными из иранской традиции. Пропагандистские механизмы Хасана-и-Саббаха находят отражение в оркестровой работе и уникальном звучании Laibach.
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Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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