Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Laibach - Alamut (5400863142742) виниловая пластинка
Laibach представляют «Alamut» — совершенно новый альбом оригинальных симфонических произведений, основанных на одноименном романе. Живая запись концерта в Театре под открытым небом Крижанке, Монастырь Святого Креста, Любляна, 6 сентября 2022 года. Лимитированное издание на виниле. Альбом был записан Laibach и музыкантами, которые исполнили «Alamut» вживую в бывшем замке крестоносцев в Любляне в 2022 году. Среди задействованных музыкантов — симфонический оркестр RTV Slovenia, вокальная группа Human-Voice Ensemble из Тегерана, женский хор Gallina и женский аккордеонный оркестр AccordiOna при поддержке дополнительных аккордеонистов под руководством иранского дирижера Навида Гохариба. «Alamut» — оригинальное симфоническое произведение Laibach, основанное на известной истории из Персии XI века, рассказанной словенским писателем Владимиром Бартолом в его одноименном романе, опубликованном в 1938 году. В центре сюжета — Хасан-и-Саббах, харизматичный религиозный и политический лидер низаритских исмаилитов и основатель таинственного военного формирования, известного как Ассасины, чье имя до сих пор внушает страх и уважение. Хассан-и-Саббах — самопровозглашенный пророк, который ведет священную войну против империи Сельджуков из своего гнезда — замка Аламут. В романе «Аламут» рассматриваются механизмы пропаганды в то время, когда словенский писатель Бартол стал свидетелем подъема фашизма в Триесте (Италия), где он жил. В альбоме Laibach «Alamut» идеи радикального нигилизма переплетаются с классической персидской поэзией Омара Хайяма, чувственные стихи Махсети Гянджеви сливаются с минималистскими оркестровыми красками, заимствованными из иранской традиции. Пропагандистские механизмы Хасана-и-Саббаха находят отражение в оркестровой работе и уникальном звучании Laibach.
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