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Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка

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Various Artists - Krautrock &amp; Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP 1: Affinity : I Am & So You Are, Andromeda : Return To Sanity, Fuchsia : Me & My Kite, Classical Gas : Deep Feeling, Consortiumart : 13th Hour, Art Bears : Moeris, Dancing, Beckett : Lifes Shadowpoem, LP 2: John Gustafson : Poem About A Gnome, Carmen : Steppingstone, Ashkan : Going Home, Beggars Opera : Think, Fruupp : Song For A Thought, Kluster : Electric Music Und Texte
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка

Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mpo Records
Barcode
[8430717000277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP 1: Affinity : I Am & So You Are, Andromeda : Return To Sanity, Fuchsia : Me & My Kite, Classical Gas : Deep Feeling, Consortiumart : 13th Hour, Art Bears : Moeris, Dancing, Beckett : Lifes Shadowpoem, LP 2: John Gustafson : Poem About A Gnome, Carmen : Steppingstone, Ashkan : Going Home, Beggars Opera : Think, Fruupp : Song For A Thought, Kluster : Electric Music Und Texte
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Krautrock & Progressive (coloured) (8430717000277) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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