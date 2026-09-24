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Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 6
Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Summer Sun
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 6
  • Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861054818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Summer Sun
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Beach Party Tonight, Little Eyes, Nothing but You & Me, Season of the Shark, Today is the Day, Tiny Birds, How To Make A Baby Elephant Float, Georgia Vs. Yo La Tengo, Dont Have To Be So Sad, Winter A-Go-Go, Moonrock Mambo, Lets Be Still, Take Care
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка

Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861054818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Summer Sun
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Beach Party Tonight, Little Eyes, Nothing but You & Me, Season of the Shark, Today is the Day, Tiny Birds, How To Make A Baby Elephant Float, Georgia Vs. Yo La Tengo, Dont Have To Be So Sad, Winter A-Go-Go, Moonrock Mambo, Lets Be Still, Take Care
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - Summer Sun (0744861054818) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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