Zero 7 - Late Night Tales (5060391093369) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Zero 7
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707804
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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Zero 7
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Yesterdays New Quintet – Sunrays, Quasimoto – Real Eyes, Roots Manuva – Witness (Walworth Rd. Rockers Dub), Slum Village – Jealousy, Joy Zipper – Christine Bonilla, The Cinematic Orchestra – Channel 1 Suite, Jim ORourke – Ghost Ship In A Storm, Souls Of Mischief – 93 Til Infinity, Da Lata – Pra Manha, Serge Gainsbourg– Bonnie & Clyde (Herberts Fred & Ginger Mix), Shawn Lee – Happiness (Ashley Beedles West Coast Mix), Sylvia Striplin – You Cant Turn Me Away, Don Blackman – Holding You, Loving You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Zero 7 - Late Night Tales (5060391093369) виниловая пластинка
Zero 7 - Late Night Tales (5060391093369) виниловая пластинка
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Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Zero 7
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Yesterdays New Quintet – Sunrays, Quasimoto – Real Eyes, Roots Manuva – Witness (Walworth Rd. Rockers Dub), Slum Village – Jealousy, Joy Zipper – Christine Bonilla, The Cinematic Orchestra – Channel 1 Suite, Jim ORourke – Ghost Ship In A Storm, Souls Of Mischief – 93 Til Infinity, Da Lata – Pra Manha, Serge Gainsbourg– Bonnie & Clyde (Herberts Fred & Ginger Mix), Shawn Lee – Happiness (Ashley Beedles West Coast Mix), Sylvia Striplin – You Cant Turn Me Away, Don Blackman – Holding You, Loving You
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Zero 7 - Late Night Tales (5060391093369) виниловая пластинка
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Zero 7 - Late Night Tales (5060391093369) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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