Olafur Arnalds - Late Night Tales (5060391090870) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707792
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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391090870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Hj?lmar L?russon & J?nbj?rn G?slason J?msv?kingar?mur - ?ta Eigi Feldi R?r, Julianna Barwick Forever, Koreless Last Remnants, Odesza How Did I Get Here (Instrumental), Anois A Noise, Samaris G??a Tungl, ?lafur Arnalds RGB, Rival Consoles Pre, Jai Paul Jasmine (Demo), Four Tet Lion (Jamie xx Remix), James Blake Our Love Comes Back, Spooky Black Pull, Colin Stetson & Sarah Neufeld And Still They Move, ?lafur Arnalds Feat. Arn?r Dan Say My Name, Kiasmos Orgoned, ?lafur Arnalds Kinesthesia I, Hjalta
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Olafur Arnalds - Late Night Tales (5060391090870) виниловая пластинка
Olafur Arnalds - Late Night Tales (5060391090870) виниловая пластинка
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391090870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Hj?lmar L?russon & J?nbj?rn G?slason J?msv?kingar?mur - ?ta Eigi Feldi R?r, Julianna Barwick Forever, Koreless Last Remnants, Odesza How Did I Get Here (Instrumental), Anois A Noise, Samaris G??a Tungl, ?lafur Arnalds RGB, Rival Consoles Pre, Jai Paul Jasmine (Demo), Four Tet Lion (Jamie xx Remix), James Blake Our Love Comes Back, Spooky Black Pull, Colin Stetson & Sarah Neufeld And Still They Move, ?lafur Arnalds Feat. Arn?r Dan Say My Name, Kiasmos Orgoned, ?lafur Arnalds Kinesthesia I, Hjalta
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Olafur Arnalds - Late Night Tales (5060391090870) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Olafur Arnalds - Late Night Tales (5060391090870) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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