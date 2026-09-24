Top.Mail.Ru
Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 1
Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 1
  • Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588968617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Трек-лист
Sweetheart, When You Believe (From The Prince of Egypt), Whenever You Call, My All, Honey My Baby, One Sweet Day, Fantasy, Hero, Dreamlover, There, Emotions, I Don’t Wanna Cry, Someday, Love Takes Time, Vision of Love, I Still Believe
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в ноябре 1998 года, #1’s представляет собой сборник из первых 13 синглов Мэрайи Кэри, занявших первое место в американском Billboard Hot 100, плюс четыре бонус-трека, которые артистка записала для альбома в качестве особого подарка для своих поклонников. Издание на цветном виниле.. Альбом был удостоен платиновой сертификации RIAA 5 раз в США, после того как альбом вошёл в первую пятёрку чарта Billboard 200, и лидировал во многих других чартах. Продажи #1’s были выше ожидаемых, был продан тиражом около 15 миллионов копий по всему миру.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588968617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Трек-лист
Sweetheart, When You Believe (From The Prince of Egypt), Whenever You Call, My All, Honey My Baby, One Sweet Day, Fantasy, Hero, Dreamlover, There, Emotions, I Don’t Wanna Cry, Someday, Love Takes Time, Vision of Love, I Still Believe
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первоначально выпущенный в ноябре 1998 года, #1’s представляет собой сборник из первых 13 синглов Мэрайи Кэри, занявших первое место в американском Billboard Hot 100, плюс четыре бонус-трека, которые артистка записала для альбома в качестве особого подарка для своих поклонников. Издание на цветном виниле.. Альбом был удостоен платиновой сертификации RIAA 5 раз в США, после того как альбом вошёл в первую пятёрку чарта Billboard 200, и лидировал во многих других чартах. Продажи #1’s были выше ожидаемых, был продан тиражом около 15 миллионов копий по всему миру.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...