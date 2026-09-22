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Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 2
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 3
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 4
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 5
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 6
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 7
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 8
Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
LE PREMIER BONHEUR DU JOUR
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 2
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 3
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 4
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 5
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 6
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 7
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 8
  • Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717736
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029082913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
LE PREMIER BONHEUR DU JOUR
Жанр
Шансон
Трек-лист
Le Premier Bonheur Du Jour, Va Pas Prendre Un Tambour, Saurai-je ?, Toi, Je Ne T'oublierai Pas, Avant De T'en Aller (Think About It), Comme Tant D'autres, J'aurais Voulu, Nous Tous, L'amour D'un Gar?on (The Love Of A Boy), Le Sais-tu ?, L'amour Ne Dure Pas Toujours, On Dit De Lui (It's Gonna Take Me Some Time), L'amour S'en Va, Je Pense ? Lui, Qui Aime-t-il Vraiment (Your Nose Is Gonna Grow), Bien Longtemps, Le Temps De L'amour (Version Alternative)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour (0198029082913) виниловая пластинка

Как и на своём дебютном альбоме 1962 года, Франсуаза Арди загадочно и соблазнительно смотрела с обложки следующего альбома «Le Premier Bonheur Du Jour». Звучание самого альбома изменилось вместе с её видением и голосом. В то время как «Tous Les Gar?ons Et Les Filles» был создан группой соавторов, которые пытались понять её видение, последующий альбом предложил более точное представление о личности Франсуазы Арди. В 1963 году, когда Серж Генсбур только начинал пробовать себя в поп-музыке, а термин «йе-йе» только появлялся, Харди была редким явлением: певица и автор песен с собственным материалом, далёкая от фолк-певицы. Продюсером Харди на этом альбоме выступил Марсель Хендрикс. Помимо собственных композиций она посвятила себя исполнению своей версии «L'Amour D'Un Garcon», «The Love Of A Boy» Берта Бахараха и Хэла Дэвида. После выпуска полного винилового издания в июне прошлого года сейчас выходят виниловые переиздания восьми альбомов Франсуазы Арди периода Vogue. Все издания были ремастерированы в 2025 году Алексом Гофером из Translab с использованием лучших доступных источников. Особое внимание было уделено произведениям искусства: большинство фотографий Ж. М. Перье были отреставрированы, что позволило достичь беспрецедентного уровня качества воспроизведения. Каждый альбом содержит репродукции обложек альбомов и синглов, выпущенных по всему миру для каждого рассматриваемого альбома. Обязательный экземпляр для всех поклонников.



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029082913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
LE PREMIER BONHEUR DU JOUR
Жанр
Шансон
Трек-лист
Le Premier Bonheur Du Jour, Va Pas Prendre Un Tambour, Saurai-je ?, Toi, Je Ne T'oublierai Pas, Avant De T'en Aller (Think About It), Comme Tant D'autres, J'aurais Voulu, Nous Tous, L'amour D'un Gar?on (The Love Of A Boy), Le Sais-tu ?, L'amour Ne Dure Pas Toujours, On Dit De Lui (It's Gonna Take Me Some Time), L'amour S'en Va, Je Pense ? Lui, Qui Aime-t-il Vraiment (Your Nose Is Gonna Grow), Bien Longtemps, Le Temps De L'amour (Version Alternative)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Как и на своём дебютном альбоме 1962 года, Франсуаза Арди загадочно и соблазнительно смотрела с обложки следующего альбома «Le Premier Bonheur Du Jour». Звучание самого альбома изменилось вместе с её видением и голосом. В то время как «Tous Les Gar?ons Et Les Filles» был создан группой соавторов, которые пытались понять её видение, последующий альбом предложил более точное представление о личности Франсуазы Арди. В 1963 году, когда Серж Генсбур только начинал пробовать себя в поп-музыке, а термин «йе-йе» только появлялся, Харди была редким явлением: певица и автор песен с собственным материалом, далёкая от фолк-певицы. Продюсером Харди на этом альбоме выступил Марсель Хендрикс. Помимо собственных композиций она посвятила себя исполнению своей версии «L'Amour D'Un Garcon», «The Love Of A Boy» Берта Бахараха и Хэла Дэвида. После выпуска полного винилового издания в июне прошлого года сейчас выходят виниловые переиздания восьми альбомов Франсуазы Арди периода Vogue. Все издания были ремастерированы в 2025 году Алексом Гофером из Translab с использованием лучших доступных источников. Особое внимание было уделено произведениям искусства: большинство фотографий Ж. М. Перье были отреставрированы, что позволило достичь беспрецедентного уровня качества воспроизведения. Каждый альбом содержит репродукции обложек альбомов и синглов, выпущенных по всему миру для каждого рассматриваемого альбома. Обязательный экземпляр для всех поклонников.


Теги товара: Шансон
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Отзывы


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