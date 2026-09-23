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Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 7
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 8
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 9
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 10
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 11
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 12
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 13
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 14
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 15
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 16
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 17
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 18
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Shadow Kingdom
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 11
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 12
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 13
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 14
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 15
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 16
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 17
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 18
  • Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587674816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Shadow Kingdom
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка

Дилан исполняет несколько песен из своего легендарного бэк-каталога в новых интерпретациях.

Отзывы о товаре Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587674816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Shadow Kingdom
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дилан исполняет несколько песен из своего легендарного бэк-каталога в новых интерпретациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Shadow Kingdom (0196587674816) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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