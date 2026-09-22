Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка

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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amour (Live ? L'Olympia Le 24 Novembre 1963)

Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amo

Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amo

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amour (Live ? L'Olympia Le 24 Novembre 1963)

Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amo

Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.