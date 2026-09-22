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Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 2
Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 3
Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 4
Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 5
Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 6
Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
TOUS LES GARCONS ET LES FILLES
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 2
  • Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 3
  • Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 4
  • Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 5
  • Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 6
  • Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717743
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029082319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
TOUS LES GARCONS ET LES FILLES
Жанр
Шансон
Трек-лист
Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amour (Live ? L'Olympia Le 24 Novembre 1963)



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Franсoise Hardy - Tous Les Garcons Et Les Filles (0198029082319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029082319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
TOUS LES GARCONS ET LES FILLES
Жанр
Шансон
Трек-лист
Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amo
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'Amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, J'suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), J'suis D'accord (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Ton Meilleur Ami (Live ? L'Olympia Le 3 F?vrier 1963), Pr?sentation Des Musiciens, Le Temps De L'Amour (Live ? L'Olympia Le 24 Novembre 1963)


Теги товара: Шансон
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Отзывы


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