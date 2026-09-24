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Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 5
Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 6
Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Roll Call
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 6
  • Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707731
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Roll Call
Жанр
Jazz
Трек-лист
Roll Call, My Groove Your Move, Take Your Pick, A Baptist Beat, The More I See You, The Breakdown
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка

Альбом американского джазового саксофониста Хэнка Мобли, выпущенный в 1962 году на лейбле Blue Note. Этот альбом считается одним из его лучших и наиболее влиятельных работ

Отзывы о товаре Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Roll Call
Жанр
Jazz
Трек-лист
Roll Call, My Groove Your Move, Take Your Pick, A Baptist Beat, The More I See You, The Breakdown
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского джазового саксофониста Хэнка Мобли, выпущенный в 1962 году на лейбле Blue Note. Этот альбом считается одним из его лучших и наиболее влиятельных работ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Roll Call (0602465149739) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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