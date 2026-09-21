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Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка

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Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 1
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 2
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 3
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 4
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 5
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 6
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 7
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 8
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 9
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 10
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 11
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 12
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 13
Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
1999
Жанр
House
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 1
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 2
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 3
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 4
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 5
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 6
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 7
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 8
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 9
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 10
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 11
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 12
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 13
  • Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707728
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Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421565057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
1999
Жанр
House
Трек-лист
Cassius 1999, Feeling For You, Crazy Legs, La Mouche, Chase, Foxxy, Planetz, Hey Babe, Mister Eveready, Nulife, Interlude, Somebody, Club Soixante Quinze, Supa Crush, Invisible, Cassius 99 (Remix - Radio Edit)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка

1999 — дебютный студийный альбом французского электронного дуэта Cassius, выпущенный 25 января 1999 года.. Издание на двойном виниле + CD.. В 1999 году, после мирового господства Oasis и Blur, мир находился в поисках музыкальной свежести. Некоторые артисты, такие как Daft Punk и Air, уже помогли популяризировать то, что англичане называют French Touch, новый термин, который относится к великому французскому музыкальному движению. Первый альбом Cassius стал одним из ключевых произведений этого растущего жанра и продемонстрировал разнообразие тенденции. Это соблазнило многих слушателей, жаждущих новых музыкальных впечатлений, как результат — более 250 000 проданных копий по всему миру и многочисленные преданные поклонники.

Отзывы о товаре Cassius - 1999 (5060421565057) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421565057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
1999
Жанр
House
Трек-лист
Cassius 1999, Feeling For You, Crazy Legs, La Mouche, Chase, Foxxy, Planetz, Hey Babe, Mister Eveready, Nulife, Interlude, Somebody, Club Soixante Quinze, Supa Crush, Invisible, Cassius 99 (Remix - Radio Edit)
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
1999 — дебютный студийный альбом французского электронного дуэта Cassius, выпущенный 25 января 1999 года.. Издание на двойном виниле + CD.. В 1999 году, после мирового господства Oasis и Blur, мир находился в поисках музыкальной свежести. Некоторые артисты, такие как Daft Punk и Air, уже помогли популяризировать то, что англичане называют French Touch, новый термин, который относится к великому французскому музыкальному движению. Первый альбом Cassius стал одним из ключевых произведений этого растущего жанра и продемонстрировал разнообразие тенденции. Это соблазнило многих слушателей, жаждущих новых музыкальных впечатлений, как результат — более 250 000 проданных копий по всему миру и многочисленные преданные поклонники.
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Отзывы


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