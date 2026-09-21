Kaleo - Mixed Emotions (coloured) (0075678608711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Mixed Emotions
Жанр
Кантри
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707723
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0075678608711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Mixed Emotions
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bloodline, USA Today, Rock N Roller, Run No More, Back Door, Lonely Cowboy, The Good Die Young, Legacy, Memoirs, Sof?u Unga ?stin M?n
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kaleo - Mixed Emotions (coloured) (0075678608711) виниловая пластинка
Альбом группы Kaleo, выпущенный в 2021 году. Группа из Исландии известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, рока и блюза. В Mixed Emotions они продолжают исследовать темы любви, потерь и личных переживаний, что характерно для их музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитPet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитАни Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитBad Boys Blue - Completely Remixed (White) (4680068802707) винил...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМураками - ХХ лет The Best (4620032917839) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) вини...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Я Выбираю Тебя (Blue) (4680068805074) винилов...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитDavid Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (01980288671...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитРома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0075678608711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Mixed Emotions
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bloodline, USA Today, Rock N Roller, Run No More, Back Door, Lonely Cowboy, The Good Die Young, Legacy, Memoirs, Sof?u Unga ?stin M?n
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Альбом группы Kaleo, выпущенный в 2021 году. Группа из Исландии известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, рока и блюза. В Mixed Emotions они продолжают исследовать темы любви, потерь и личных переживаний, что характерно для их музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kaleo - Mixed Emotions (coloured) (0075678608711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kaleo - Mixed Emotions (coloured) (0075678608711) виниловая пластинка